Cheikh Amar et son épouse Adama Sylla portent plainte contre Délégué Amar

Le coupe Cheikh Amar-Adama Sylla a décidé de traduire le jet-setteur Délégué Amar en justice. Il lui reproche ses nombreuses sorties sur les médias pour les dénigrer.







En effet, Adama Sylla Amar considère que depuis son mariage avec Cheikh Amar en mars 2021, elle fait l'objet "d’une cabale sans fin par des personnes tapies dans l’ombre et en particulier Délégué Amar qui se promène de site internet à site internet pour la dénigrer en essayant de rendre sa vie infernale".





"L’audio qui circule date d’il y a un an et il s’agissait d’une réponse à un audio qui lui avait été destiné. Une plainte est déposée dans ce sens aussi. Aujourd’hui, Cheikh et Adama Amar ont rajouté une deuxième plainte en plus de celle déjà en cours pour que justice soit rendue", ont déclaré les Amar.