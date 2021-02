Cheikh Bakhoum (Apr) : «L’affaire Ousmane Sonko est privée et elle relève de la justice»

Membre de l’Alliance pour la République (Apr), par ailleurs Directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie), Cheikh Bakhoum s’est prononcé sur les accusations de viol et de menaces de mort portées contre Ousmane Sonko.Devant le «Jury du dimanche», il pense qu’il s’agit d’une affaire strictement privée, qui relève de la justice. «Je n’ai aucun commentaire à faire par rapport à ce fait. Je l’ai découvert comme tous les Sénégalais, à travers la presse. Donc, nous allons suivre la suite. Mais je considère que c’est une affaire privée. J’espère que la justice sera dite. C’est cela le plus important», a déclaré Cheikh Bakhoum.Pour lui, le leader du Pastef est en train de danser plus vite que la musique, en dénonçant un complot ourdi par le pouvoir. «C’est son axe de défense qu’il pourra développer dans la suite», a-t-il fait savoir.Tout en informant qu’aucune consigne n’a été donnée aux responsables de l’Apr afin de ne pas se prononcer sur cette affaire. «Pas du tout ! C’est juste que, comme c’est une affaire privée, on ne doit pas trop épiloguer là-dessus. Si cela concernait les affaires publiques, on pouvait donner nos avis. Ce dossier concerne deux personnes ; je ne vois pas l’intérêt, pour un parti, d’en parler.»