Cheikh Bass à Mamour Diallo, Dg de l'Onas : "Nous avons de l'espoir en vous"

Après son audience avec Serigne Mountakha Mbacké, le directeur général de l'Onas a rendu visite à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Reçu à Guédé avec sa délégation, Mamour Diallo s'engage à œuvrer pour résoudre le problème d'assainissement à Touba.





Lors de l'audience, le porte-parole du khalife général des mourides a fait des recommandations à son hôte devant le préfet de Mbacké, le sous-préfet de Ndame et le maire de Touba, entre autres autorités présentes.





"Le prochain magal de Touba sera célébré en plein hivernage. Les travaux d'assainissement doivent être réalisés dans l'urgence. Les eaux usées constituent un véritable problème, avec la remontée de la nappe souterraine. Certains habitants ont déserté leur domicile, pour cette raison. Cette problématique fait partie des priorités", a-t-il listé ses attentes.





Ainsi, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr invite le Dg de l'Onas à demander aux entreprises chargées des travaux de redoubler d'efforts.

"Les routes sont dégradées à cause des eaux. Mais nous avons de l ' espoir en vous, grâce à votre ambition et votre posture envers Touba. Nous vous en remercions", a conclu Cheikh Bassirou Mbacké Abdou avant de formuler des prières pour Mamour Diallo et sa forte délégation.