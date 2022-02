Cheikh Gadiaga avec la coupe D’Afrique des nations

Kalidou Coulibaly l’ami de Cheikh Gadiaga après avoir pris la coupe d’Afrique l’a ramené vers Cheikh Gadiaga pour le remercier pour le soutien et les prières formulés en vue de cette victoire tant attendu par toute une nation. Cheikh Gadiaga est allé rencontré les lions après le match pour les remercier et prier pour eux. Depuis Yaoundé il remercie le ministre Matar Ba, Mr Augustin Senghor, le ministre Abdoulaye Sow, Pape Samba Diop. Il remercie personnellement Elimane Lam, Moustapha Sow, Beydi Agne, Moustapha Ndiaye et tout les hommes d’affaires qui étaient présents à Yaoundé. Un grand salut à toute la nation sénégalaise pour préparer notre arrivée.