Cheikh Oumar Diagne en prison : Frapp accuse Macky Sall et les lobbies Lgbt

Candidat aux prochaines élections législatives contre l’agenda Lgbt, le religieux Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt, hier jeudi 7 avril. Le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck, l’a envoyé en prison pour diffamation, injures proférées à l'encontre du député DjIbril War, menaces sans ordre ou condition et insultes par le biais d'un système informatique.



En réaction, le mouvement Frapp y voit la main de Macky Sall et des pro-Lgbt. «Après avoir annoncé sa candidature aux élections législatives pour intensifier son combat contre les lobbies Lgbt et pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, Cheikh Omar Diagne est convoqué pour une plainte de Djibril War, Député de la mouvance présidentielle, défenseur des causes Lgbt, insulteur public et membre de Pga, pour diffamation. Ce même Djibril War qui avait appelé Cheikh Omar Diagne pour le menacer et l'insulter en direct lors d'une émission sur walf Tv, en lui promettant de lui régler son compte (nous nous abstenons de répéter les propos vulgaires et impudiques qu'il a employés à l’égard de Cheikh Omar Diagne)», ont expliqué Guy Marius Sagna et Cie dans un communiqué reçu à Seneweb.



Ils avancent que «récemment, l'opinion est témoin des cas de deux religieux défenseurs de l'agenda Lgbt qui ont tenu des propos insultants contre des communautés religieuses et ethniques sans être inquiétés». Pourtant, disent-ils, leurs excuses publiques sont une preuve par l'aveu d'un délit manifeste. Mais aucune poursuite judiciaire.



«Le Frapp ne saurait accepter la mise à mort d'un militant opposé à l'agenda Lgbt au Sénégal. Ce mandat de dépôt décerné à Cheikh Omar Diagne, est l'arme que le président Macky Sall et ses acolytes, membres des Ong pro-Lgbt, utilisent pour liquider tous ceux qui luttent pour la démocratie, l’Etat de droit, pour la préservation de nos valeurs contre le calendrier satanique Lgbt, l'arme qu’ils utilisent pour réduire à leur plus simple expression tous ceux qui constitueront un frein à leur satané programme pro-Lgbt», pestent-ils.



Selon le document signé par le Secrétariat exécutif national (Sen) du Frapp, ses membres dénoncent «cette justice à deux vitesses qui consiste à faire du Fast-Track, quand il s’agit de mater de l'opposant, du Fast-Track pour libérer les trafiquants de faux billets, des trafiquants de faux médicaments, des meurtriers et à poser le coude sur les dossiers de crimes commis par les membres du parti au pouvoir».



Et c'est pour ainsi rappeler que «la plainte du Frapp pour agression contre ses membres à Nianing, par les nervis de Maguette Sène, Maire de ladite localité, n'a toujours pas connu de suite, malgré toutes les preuves sur la table du procureur et ce, depuis un an jour pour jour. Le Frapp fera face à cette justice à géométrie variable et n'acceptera aucune liquidation pour délit d'ambition et d'opinion».