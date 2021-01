Cheikh Tidiane Dièye invite les Sénégalais à être "indulgents" avec Diary Sow

Le coordonnateur de la plateforme "Avenir Senegaal Biñu Beug", Cheikh Tidiane Dièye appelle les Sénégal à être indulgents avec la meilleure élève du pays en 2018 et 2019. Face à Mamoudou Ibra Kane devant le Jury du dimanche, ce 24 janvier, sur Iradio, l'enseignant a d'emblée déclaré que le point de fond de cette affaire, c'est de se réjouir qu'on l'ait retrouvée, que Diary Sow ait donné signe de vie.





"Nous étions tous, d'une manière ou d'une autre, perturbés par sa disparition soudaine. Ainsi, j'invite nos compatriotes à être indulgents. J'ai vu certains commentaires désagréables après sa lettre envoyée à son parrain. Mais, c'est en toute responsabilité qu'elle a posé son acte", a précisé l'homme politique.





Avant de laisser entendre : "Nous devons lui donner la possibilité de revenir. En la critiquant trop, sans comprendre les paramètres qui entourent son acte, on risque de la braquer davantage. Elle est toute jeune et sentir le poids du jugement de tout le pays, le regard de l'autre, ça devient lourd pour elle d'autant plus que la communauté internationale s'y est mêlée".





Pour Cheikh Tidiane Dièye, "nous devons tourner rapidement cette page et laisser le temps à Diary Sow de poursuivre son chemin". "Il ne faut pas qu'on lui fasse porter nos propres projets, nos visions et nos rêves", a-t-il fait remarquer.