Cheikh Tidiane Diop, DG du Trésor public : « Il n’y a aucun arriéré de paiement, mais…»

Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) a fêté le 1er mai au Technopole à Pikine. Occasion pour le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop d’apporter un démenti sur une supposée dette publique. « Il n'y a aucun arriéré de paiement dans les livres du Trésor public. Mais, que quelqu'un ne soit pas payé pour d'autres considérations en amont du Trésor, c'est possible », a-t-il déclaré.Le trésorier a, indiqué, que le Sénégal est dans les normes dans l'endettement public du Sénégal. «La norme communautaire est de 70% du PIB. Aujourd’hui, notre pays est autour de 62%. Donc, sur la dette, il faut qu'on démythifie le débat. On a tendance à dire qu’elle est lourde. Mais même à nos niveaux individuels, on s'endette. Ce n'est pas mauvais de s'endetter », a fait remarquer Cheikh Tidiane Diop.Qui argue que malgré que les effets liés à la Covid-19, la fiscalité se porte bien également. « Naturellement, il y a eu des impacts parce que la Covid a eu un impact négatif non pas sur le Sénégal simplement mais sur l'économie mondiale. Mais au niveau de l'administration du Trésor et plus particulièrement au niveau du ministère des Finances, les bonnes dispositions ont été prises sous la houlette et l'autorité du ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo », rassure le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor.Puis, dira-t-il : « On a pris les bonnes mesures, du respect de la distanciation sociale, du port du masque et l'utilisation du gel et également de la mobilité au niveau du personnel et à un moment donné on a fait travailler que le personnel dit essentiel. Et tous les agents qui présentaient les comorbidités, ont été mis en télétravail pour éviter de les exposer à la pandémie » ?Pour autant, il ne veut pas parler de pertes en 2020. « Parce le Trésor a dépassé les objectifs qui lui avaient été assignés en termes de recouvrement. Si on nous avait assigné 100, c'est un exemple, le Trésor a fait 115. Mais globalement au niveau de l'économie, ce serait illusoire de dire qu'il n'y a pas eu d'impact. On les évaluera au niveau macro mais l'administration du Trésor, le résultat a été très positif pour l'année 2020 ».Par ailleurs, le Dg a rendu un hommage aux travailleurs. Ainsi, il a promis de discuter et d’apporter les solutions les plus appropriées aux problèmes posés pour améliorer les conditions de travail des agents. Devant les membres du Bureau exécutif national, Cheikh Tidiane Diop a lancé : «Tous les grands conflits ont fini autour d'une table. Je serai toujours ouvert au dialogue pour prendre en charge les préoccupations de mon personnel et les résoudre à mon niveau ou les porter à un niveau le plus approprié pour que des solutions soient apportées ».