Cheikh Tidiane Gadio alerte: «Notre pays est infiltré par djihadistes»

Le député de la majorité Cheikh Tidiane Gadio tire la sonnette d'alarme. En effet, profitant de son temps de parole lors de l’examen du projet de loi portant report des élections locales, ce vendredi, à l’Assemblée nationale, l’ancien ministre des Affaires étrangères déclare que « les djihadistes ont dit qu’ils ont besoin d’une façade maritime. Ils ciblent clairement le Sénégal et le Bénin. Le Bénin leur fait un passage très long avec la Côte d’Ivoire et d’autres pays alors que le Sénégal c’est direct. Nous devons tous prendre conscience que la situation de notre pays n’est plus celle qu’elle était avant. Notre pays est convoité, envié et infiltré. Les réseaux dormants sont sur place et ils commencent à s’activer », révèle-t-il. Faisant allusion à la récente étude américaine sur la sécurité en Afrique de l’Ouest, M. Gadio a appelé les Sénégalais à l’unité.Car, il est convaincu que seul un « sursaut national » peut aider le Sénégal à se départir de ces forces occultes. « Nous devons développer un sursaut national. Arrêtons de nous chamailler au point que chacun croît qu’il peut dire ce qu’il veut et que le pays peut le supporter. Ce n’est pas possible », a ajouté le parlementaire.