Cheikh Yerim révèle être sous protection policière depuis la parution de son livre

Face à la presse ce samedi, l’ancien journaliste de Jeune Afrique a évoqué les répercussions négatives sur sa vie du livre, "Macky Sall face à l'Histoire". « Je vous informe, chers confrères, que la gendarmerie nationale a placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n’ai rien demandé, l’Etat du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manœuvres pour s’attaquer aux miens et à moi-même. Le courageux journaliste Alioune Ndiaye a raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, Cheikh Yerim Seck, j’ai décidé de ne pas me soumettre », a-t-il lancé.