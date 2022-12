[Vidéo] Chemins de fer du Sénégal (CFS) : Grogne sur les rails à Thiès

Grogne des travailleurs des Chemins de Fer CFS à Thiès

Ça grogne au niveau des Chemins de fer du Sénégal ex DBF où les travailleurs interpellent l’Etat sur leur situation. Suite à la phase transitoire assurée par Dakar-Bamako-ferroviaire (DBF) et l’avènement de la nouvelle société dénommée CFS, les travailleurs du rail expriment leur inquiétude et alertent sur leur avenir. Face à la presse, ils ont appelé l’Etat du Sénégal à prendre ses responsabilités. Par la voix de leur porte-parole Babacar Gaye, ils réclament, entre autres, la lumière sur la gestion de Dakar-Bamako ferroviaire par Joseph Gabriel Sambou et Kiibily Touré.