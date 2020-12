Cherté de l’eau : Les associations de consommateurs demandent un audit de la tarification et une régulation du secteur

Les associations sénégalaises de consommateurs ont demandé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, de faire «l’audit de la tarification de l’eau». Ce, avant la période de pointe (chaleur). Selon Momath Cissé, leur porte-parole du jour, les défenseurs des consommateurs ont reçu «beaucoup de plaintes cette année sur la cherté» des factures d’eau au Sénégal.Elles s’exprimaient en marge de la visite que la tutelle a effectuée, ce mardi 8 décembre 2020, à Keur Momar Sarr (Louga) pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de KMS3.Elles ont également saisi l’occasion pour qu’il ait «une régulation forte» dans le secteur. Laquelle, pour lui, permet de «pouvoir dire qui est responsable afin que le consommateur qui a son abonnement en bonne et due forme, puisse bénéficier de la protection du ministère».«Monsieur le ministre, il y a une question chère aux associations de consommateurs. Le secteur de l’eau, ce n’est plus le secteur où évoluent deux opérateurs. C’est un secteur où vous avez plusieurs acteurs. Et le consommateur doit être protégé, et en cas de panne, il va falloir qu’on puisse déterminer l’imputabilité de la responsabilité de chacun des acteurs», a laissé entendre Momath Cissé.Et de poursuivre : «Quand on parle, généralement on pense à la population urbaine. Mais la population rurale est là monsieur le ministre. Ce n’est pas une disgression mais, c’est le moment, vu que vous êtes parmi nous, qu’on puisse se poser certaines questions pour la protection du consommateur».