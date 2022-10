Cherté de la vie : La présidente du HCDS plaide pour que les populations bénéficient davantage des retombées de l’exploitation des ressources

Dans le cadre des concertations que le chef de l'État a initiées et de la lutte contre la vie chère, les industries alimentaires occupent une place importante, a soutenu Innocence Ntap Ndiaye, Présidente du Haut conseil du dialogue social (HCDS).





Elle présidait une rencontre de renforcement de capacités à l'intention des partenaires sociaux des industries alimentaires. Une rencontre qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le Haut conseil du dialogue social (HCDS) et l’Office national de formation professionnelle (ONFP) signé le 26 mars 2020 et visant à renforcer les capacités des acteurs en dialogue social et en négociation collective.





"Nous vivons actuellement des situations difficiles, aussi bien au niveau national qu'au sein des entreprises, parce que là-bas aussi, il se passe des choses qui nécessitent que nous soyons dans une démarche de prévention, de co-construction pour que cela puisse aboutir. Et il est évident que dans ce cadre, la démarche du HCDS et de l'ONFP est d'une importance capitale, parce que réunir les acteurs parties, salariés, employeurs et leur apporter la méthode en matière de dialogue social et de négociation collective est peut être la solution pour apporter une réponse à toutes les questions que l'on se pose", a soutenu Pape Abdoulaye Djigal, représentant du patronat.





Ainsi, avec le surenchérissement des matières premières, des coûts de production, une attente forte et légitime de dialogue et de recherche de solutions pour endiguer la vie chère doit être une préoccupation de tous.





Pour la présidente du Haut conseil, "les Sénégalais ne consomment vraiment pas local et aujourd'hui, il faut aller vers le consommer local. Cet atelier a un double intérêt : former les travailleurs, parce que c'est vrai, la richesse est réglée par le secteur privé, mais le secteur privé ne peut pas le faire seul. Ce sont les travailleurs dans les entreprises qui sont les cibles de cet atelier, le patronat également présent ainsi que le gouvernement à travers L'ONFP".

Innocence Ntap Ndiaye plaide ainsi pour le recouvrement de notre souveraineté alimentaire et les populations doivent bénéficier davantage des retombées de l’exploitation des ressources.