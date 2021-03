Chômage et sous-emploi des jeunes: Yankhoba Diattara et la Der signent un partenariat pour apporter des solutions

Le Ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, M. Yankhoba DIATARA, a procédé à la signature d'une Convention de Partenariat avec la Délégation Générale à l'Entreprenariat des Femmes et des Jeunes DER/FJ ce vendredi 12 mars 2021.





La signature de cette Convention de Partenariat vise essentiellement la mise en synergie de moyens d’actions pour la promotion de l’emploi des jeunes dans le numérique, l’assistance mutuelle entre les structures pour l’atteinte de leurs objectifs respectifs et la collaboration pour organiser des événements en rapport avec la promotion de l’emploi des jeunes dans le numérique.





Au cours de son intervention, Le Ministre a salué la pertinence de la vision du Chef de l’Etat qui a mis en place cette délégation générale spécifique chargée de booster l’inclusion financière et socio-économique des femmes et des jeunes par le biais de l’entreprenariat en proposant une offre incluant financement, formalisation et formation.





Cette visite rentre également dans le cadre de la revue des institutions publiques en charge du développement de l’économie numérique pour créer des synergies et accélérer la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique SN2025.





L’exécution de cette convention consacrera le développement de plusieurs projets créateurs d’opportunités d’affaires et générateurs de milliers d’emplois dans le numérique.





Par ailleurs, le Ministre a félicité le Délégué général et ses collaborateurs pour toutes les performances de la DER/FJ en particulier celles relatives à la mise en œuvre de programmes d’incubation avec l’accompagnement financier et technique de plus de 300 startups depuis sa création, mais il a demandé à la DER, d'être beaucoup plus réactive et proche de la jeunesse et d’aller vers un allégement des procédures pour régler le problème que rencontrent les jeunes dans le traitement de leurs projets.





Le Ministre a exprimé son ambition d’accélérer ces performances par la traduction en actions concrètes de la volonté du Chef de l’Etat de faire du numérique un secteur pourvoyeur d’emplois.

Dans cette dynamique, M. Yankhoba DI ATARA a annoncé des mesures phares visant aller vers des mécanismes de gestion de proximité sur la politique d'emploi, mais aussi, pour la prise en charge efficace sur l’employabilité des femmes et des jeunes dans le domaine du numérique et des télécommunications.





A cet effet, le Ministre a rappelé, le programme « Start-up Sénégal » et le fonds d’appui à l’entreprenariat et à la promotion du numérique, conçus par le Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications pour faire du Sénégal une destination privilégiée des porteurs de projets numériques innovants, en plus du Projet entreprenariat numérique féminin, qui en plus d’accroître l’accès des femmes aux ressources et opportunités de l’économie numérique, contribue à créer des activités génératrices de revenus et à réduire la fracture numérique du genre.





Par ailleurs, le Ministre a souligné que l’institutionnalisation du Forum du Numérique de Dakar, comme plateforme de dialogue entre les acteurs avec une dimension internationale, la loi relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal, la mise en œuvre de réformes pour la baisse de la fiscalité pour les startups, la promotion et le soutien des filles évoluant dans le secteur des TIC sont autant d’initiatives gouvernementales qui contribuent à rendre ce secteur du numérique plus attrayant et florissant.





Enfin, par souci de rationalité et d’efficacité, le Ministre a instruit ses services de mettre en place, en collaboration avec la DER, une plateforme de gestion intégrée des différents projets et programmes structurants des jeunes, à travers le territoire national.





Dans cette optique, des équipes mixtes composées d’experts et de techniciens des deux structures seront mises en place pour travailler, en mode fast track, sur la concrétisation de ces projets innovants pour les jeunes.