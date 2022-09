CICES : Gabrielle Kane fait un don de matériel médical estimé à 5 millions

Un geste qui ne pouvait pas mieux tomber. A quelques mois de son rendez-vous annuel phare, la Foire internationale de Dakar, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a réceptionné un lot de matériel médical devant servir à équiper leur dispensaire. L'événement a eu lieu, ce jeudi 1 septembre, au sein de l’institution en présence du chef des lieux Salihou Keïta. La bienfaitrice du jour se nomme Gabrielle Kane. La jeune dame a effectué cette remise en sa qualité de présidente de l’Association d'Appui et de Protection des Femmes Victimes de Violation de leurs droits (APROFEV).









Le don comporte : une table de consultation, 4 tables de prise de sang, 2 lits médicalisés anti-escarre et 2 appareils pour stériliser le matériel médical. Le tout est estimé à une valeur de 5 millions. « L’orientation qui a été donnée par le Président de la République Macky Sall est de mettre en place tout le dispositif médical pour qu’en cas de problème l’on puisse prendre en charge ces visiteurs pendant nos manifestations. C’est pour cela, que nous avons été saisis par Gabrielle Kane, qui de façon volontaire, a décidé de mettre à notre disposition tout ce matériel médical. Nous la remercions », s’est réjoui Salihou Keïta précisant que ce matériel viendra les appuyer dans leur ambition de booster le taux de fréquentation du CICES.





La femme occupe une place essentielle dans les activités de l’établissement en attestent ces chiffres renseignant que 86% des visiteurs du CICES sont des femmes. Une donnée qui les a sans doute motivés à ériger la « place de la première dame ». « Donc, aujourd’hui, c’est une femme qui vient nous aider, qui vient nous accompagner pour que ces visiteurs, surtout ces femmes qui viennent soient protégées », a renchéri le Directeur général.





La présidente d’APROFEV, Gabrielle Kane, a rappelé les missions de son association en affirmant notamment qu’elle œuvre pour la défense des droits des femmes vulnérables. D’après elle, le taux de fréquentation du CICES, majoritairement féminin, est la motivation principale ayant entraîné ce don : « quand elles viennent ici, elles ont besoin d’être protégées médicalement dans le cadre de leurs activités professionnelles mais aussi dans le cadre de leurs loisirs, personne n’est à l’abri d’une chute ou même d’une crise. Quand elles viendront au CICES, aujourd’hui, on a la preuve qu’elles seront bien prises en charge. »





La féministe ajoute que son association compte multiplier ce genre d’action dans la mesure du possible : « Ce don n’est que la continuité des actions que nous faisons. L’association que je dirige a pour ambition d’aller trouver les femmes où elles sont les plus nombreuses pour pouvoir leur venir en aide dans la limite de nos moyens et de nos capacités. »