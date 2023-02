CICES : La santé à a l’honneur du 18 au 21 mai

Dans un communiqué transmis à Seneweb, le Centre International du commerce extérieur du Sénégal (CICES) en collaboration avec le Centre Islamique pour le développement du Commerce (CIDC), annonce l’organisation du 18 au 21 Mai 2023, du Salon de la santé des Etats membres de l’OCI (OIC HEALTH EXPO) en concomitance avec le 10eme Salon international de la Santé et du Matériel médical de Dakar (SISDAK) dans le Parc des expositions du CIED.





En prélude à ces événements, une délégation de la structure événementielle sénégalaise, conduite par son directeur général Salihou Keïta, s’est rendue à Rabat pour prendre part à la 21eme Réunion des Conseillers économiques des Ambassades des États membres de l’OCI accréditées au Royaume du Maroc.





« Cette rencontre, élargie aux institutions islamiques telles que la Banque Islamique pour le Développement, l’Union du Maghreb Arabe, l’Isesco, Bayt Mal Al Qods, s’est tenue en présence de plus d’une quarantaine d’autorités et a permis de revenir sur les contours de l’organisation du SISDAK /OIC HEALTH EXPO. Salihou Keita a ainsi profité de l’occasion pour inviter ces représentants diplomatiques à prendre part officiellement à cette importante manifestation dans le domaine de la santé; tout en étant les relais du CICES et du CIDC pour la promotion du SISDAK/OIC HEALTH EXPO auprès des professionnels de la santé, du matériel médical et de la pharmacie de leurs pays respectifs », dit le communiqué.