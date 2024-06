Ciment : Thiès va engager des réflexions pour davantage permettre la baisse du prix de la tonne et du sac

Au sortir d'une réunion avec les différentes parties prenantes, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, a annoncé qu'à compter de ce samedi 29 juin 2014, la tonne de ciment sera achetée à 72.000 FCFA dans la région de Thiès, soit 2000 FCFA de baisse par rapport au prix précédent.





Toutefois de souligner que «le Conseil régional de la consommation de Thiès a enregistré, avec l'attention qu'il faut, la préoccupation des consommateurs concernant ce prix du ciment». Et devant l'impossibilité de prendre une décision aujourd'hui, il promet : «Soyez assurés que nous allons créer les espaces d'échange entre le service du commerce, les consommateurs et les opérateurs qui sont dans le circuit, encadrés par l'administration régionale, pour examiner plus en profondeur votre requête».





Le Chef de l'exécutif régional pense que «c'est normal, les deux cimenteries sur les trois que compte le Sénégal, sont dans notre région». Aussi d'ajouter : «Nous pouvons engager des réflexions qui pourront permettre davantage de baisser le prix de la tonne de ciment et le prix du sac de ciment».