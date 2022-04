[Vidéo] Cimetière Saint-Lazare : des tombes profanées, deux voleurs pris la main dans le sac

Arrestation de deux voleurs au cimetière Saint-Lazare

Décidément, le respect des morts n'est pas partagé par tout le monde! En effet, le cimetière catholique Saint-Lazare de Béthanie de Dakar a encore été visité par des voleurs, deux jeunes qui n’ont visiblement pas atteint l’âge de 15 ans. Ces actes ont été perpétrés, ce jeudi 21 avril, dans l’après-midi, d’après des informations exclusives de Seneweb.





Et n’eut été la diligence des gestionnaires du cimetière, les voleurs allaient prendre la poudre d’escampette.





Ils avaient arraché des crucifix et d’autres objets de piété qui étaient bien fixés sur les tombes.





Nos sources révèlent qu’au moment où ses lignes sont écrites, la Gendarmerie a ouvert une enquête pour appréhender le commanditaire et le fameux Aliou ‘’sérére’’ qui achetaient les objets volés dans le cimetière.





Rappelons qu’en 2012, une soixantaine de tombes à Saint-Lazare de Béthanie et plus d’une centaine de tombes à Bel Air ont été profanées. Une situation qui avait soulevé l’ire de toute la communauté chrétienne et même musulmane.