Covid-19 : Le Cogecic limite l'accès aux cimetières et interdit l'exposition mortuaire

Le Comité de gestion des cimetières catholiques de l'archidiocèse de Dakar a pris de nouvelles mesures, pour les inhumations dans les cimetières catholiques de Saint-Lazare et de Bel-Air, face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19.





"Désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, l'accès aux deux cimetières est strictement et uniquement autorisé à 25 personnes et le temps de l'inhumation fixé à 30 minutes. A cet effet, l'exposition mortuaire est interdite ainsi que la présentation des condoléances aux cimetières", a-t-on appris.