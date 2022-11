Cinq choses à savoir sur les tests ADN au Sénégal

Ce procédé scientifique est souvent utilisé dans le pays dans le cadre d'enquêtes judiciaires et de la recherche en paternité. Mais il est peu connu. L’Observateur a levé un coin du voile dans son édition de ce jeudi.



1. Qui est habilité à pratiquer les tests ADN ?



Selon L’Observateur, au Sénégal, ces tests sont effectués au niveau des laboratoires spécialisés. Ils sont pratiqués par des microbiologistes, des virologues, des cytogénéticiens, des biologistes, des médecins légistes, la police scientifique et le personnel de santé formé. «Il suffit d’une journée pour isoler et identifier un ADN», indique un biologiste interrogé par le journal.



2. Les tests ADN pour quoi ?



Au Sénégal, ils sont utilisés le plus souvent dans des affaires de recherche en paternité. La justice y a recours dans les dossiers criminels, mais c’est plus rare. Dans ce dernier cas, souligne L’Observateur, la justice saisit d’habitude la police scientifique.



3. Ce que la justice sénégalaise doit aux tests ADN



S’ils ne prouvent pas un viol, par exemple, les tests ADN peuvent néanmoins disculper ou enfoncer une personne accusée de ce crime en ce sens qu’ils permettent d’établir s’il y a contact physique ou pas. Ils avaient permis de résoudre trois affaires de viol en 2011 et en 2019. Deux des accusés avaient obtenu un acquittement grâce aux tests tandis que le troisième a été trahi par son ADN.



4. Combien ça coûte ?





Si la justice demande un test ADN, les prélèvements, analyses et interprétations des résultats se font gratuitement par le laboratoire désigné. Si c’est un particulier qui souhaite connaître son profil génétique pour des raisons privées, il déboursera minimum 200 000 francs CFA, selon L’Observateur.