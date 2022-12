Cinquantenaire de la mort Émile Badiane: Les jeunes invités à prendre l'homme en modèle

22 décembre 1972 - 22 décembre 2022, 50 ans jour pour jour que Émile Badiane est rappelé à Dieu. À Tandiéme son village natal dans le Bignona où il repose, le parcours de Émile Badiane a été présenté aux populations, à la jeunesse particulièrement, comme "un vrai acteur de développement".





Durant toute l'année 2022, il a été organisé différentes activités consacrées aux 50 ans de la mort de Émile Badiane à Dakar, rappelle El Hadj Malang Faty, membre du comité de pilotage de l'événement. La célébration du cinquantenaire de la mort de Émile Badiane à Tandiéme, son village natal, est, selon El Hadj Malang Faty, "un devoir de mémoire que nous avons à l'égard de Émile Badiane".





" Nous autres nous ne l'avons pas connu, mais nous nous sommes dit qu'il faut rappeler au monde qu'à un certain moment de la vie du Sénégal, il a existé quelqu'un qui s'appelait Émile Badiane. C'est quelqu'un qui s'est donné au Sénégal". Pour le comité d'organisation de ce cinquantenaire, l'itinéraire de Émile Badiane est méconnue de bon nombre de personnes surtout la jeune génération. Il fallait retracer son itinéraire et faire savoir aux populations que Émile Badiane a occupé plusieurs postes à son temps (instituteur, directeur d'école, député, ministre...).