Cinquième édition des Entretiens Techniques du PRAPS : Des approches innovantes pour accroitre la productivité des systèmes de productions pastorales et agropastorales

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage du Sénégal, le Dr Mabouba DIAGNE, a procédé à l’ouverture officielle de la cinquième édition des Entretiens Techniques du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (ETP), ce mardi du 02 juillet 2024 à Dakar, au Sénégal. La cinquième édition des ETP se déroule du 02 au 04 juillet 2024 autour du thème : « Réhabilitation des parcours pastoraux au Sahel : quels enseignements pour améliorer l’efficacité et les impacts au profit des pasteurs ? ».





La cinquième édition des ETP constitue un espace de partage d’expériences, de connaissances et de savoirs ouvert par le PRAPS-2 aux acteurs impliqués dans le développement de l’élevage pastoral en vue d’identifier les bonnes pratiques de réhabilitation des parcours dégradés. Ces approches devrontrenforcer la valeur pastorale des paysages et d’accroître la productivité pastorale et agropastorale.





Présidant la cérémonie officielle d’ouverture, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage du Sénégal, le Dr Mabouba DIAGNE, a exprimé sa foi en l’élevage pastoral en tant que levier de croissance inclusive et de paix sociale. Le ministre DIAGNE a souligné que la restauration des parcours doit être considérée comme une intervention prioritaire dans les pays du PRAPS pour améliorer les disponibilités en ressources alimentaires du bétail, en vue d’accroître la productivité du système d’élevage pastoral et par conséquent la disponibilité d’animaux et produits dérivés. Affirmant sa disponibilité à assumer le rôle d’ambassadeur de la réhabilitation des parcours, il a appelé à l’action en faveur de l’économie circulaire, la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement. Le ministre Mabouba DIAGNE a également réitéré l’engagement des plus hautes autorités sénégalaises à soutenir l’élevage pastoral, matérialisé, entre autres, par la mise en place prochaine d’un programme de restauration des pâturages, de lutte contre les feux de brousse et de développement de l'assurance pour le bétail.





Au nom du Secrétaire Exécutif du Comité Permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), le coordonnateur du Programme Régional d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles et des Changements Climatiques (PRA-GRN/CC), le Dr Maguette KAIRE, a soutenu que la réhabilitation des parcours dégradés revêt un enjeu fondamental, notamment pour la durabilité et la résilience des écosystèmes et des populations pastorales et agropastorales. Le Dr KAIRE a indiqué que pour la mise à l’échelle des technologies en matière de gestion durable des terres, le CILSS, institution technique cinquantenaire, en matière de lutte contre la désertification et la gestion durable des terres, y compris les parcours pastoraux, a amorcé un changement de paradigme axé sur les “champions” porteurs de changements. Le coordonnateur du Programme Régional d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles et des Changements Climatiques (PRA-GRN/CC) a déclaré que le thème choisi pour cette édition des ETP résonne comme un écho à la résolution des Nations Unies du 15 mars 2022 proclamant 2026, Année internationale des parcours et des éleveurs. « Le CILSS, à travers ses projets pastoraux dont le PRAPS-2, entend contribuer à la réflexion sur les enjeux mondiaux du pastoralisme et les approches appropriées pour y faire face », a-t-il poursuivi.





Le Chargé du PRAPS-2 à la Banque mondiale, le Dr Erick Hermann ABIASSI, a renouvelé l’engagement de son institution à soutenir l’essor du pastoralisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel en vue du renforcement de la résilience des communautés pastorales et agropastorales. Pour le chargé de projet, les ETP représentent un creuset permettant de dresser le point du chemin parcouru en matière de réhabilitation des parcours, d’identifier les défis et de mieux envisager l’avenir dans la promotion d’approches innovantes et inclusives de gestion des paysages.