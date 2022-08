Cité comme l’auteur d’un texte à charge contre Macky : Bouna Kanté dément et porte plainte contre Charles Faye

Bouna Kanté dément et porte plainte contre Charles Faye

Voilà une pilule qui a du mal à passer pour Bouna Kanté. Le responsable politique de Benno Bok Yakaar à Fann Point E s’est vu attribuer par le site Maderpost un texte de contribution dont il n’est pas l’auteur. Intitulé “Monsieur le Président, maintenant vous avez perdu!", l’article publié le 24 août est, comme son titre l’indique, un réquisitoire implacable contre le chef de l’État. Bouna Kanté, qui est le Secrétaire Compagnie Générale Immobilière du Sahel, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, est tombé des nues à la découverte de cet article, et a décidé de réagir.





Dans un communiqué, cette figure montante de la majorité présidentielle avoue sa consternation et annonce une plainte contre Charles Faye, responsable du site Maderpost : “Je suis étonné de voir mon nom lié à cet article dont j'ignore la source. Cette contribution signée Bouna Kanté m'est attribuée alors que je n'en suis pas l'auteur. Je tiens à informer la presse et l'opinion nationale et internationale que je n'ai jamais été à l'origine d'un tel article qui m'a causé du tort. D'ailleurs, j'ai saisi la gendarmerie nationale pour porter plainte contre le responsable du site internet MaderPost qui a été le premier à publier l'article. J'invite les autres sites ayant repris l'article à tenir compte de ce communiqué de presse qui tient lieu de démenti à ladite information”.