Cité dans un problème foncier : Major Kandji s'oppose à son arrestation par la police

Venus au domicile de Aliou Badara Kandji pour l'embarquer, les policiers de la Sûreté Urbaine sont finalement rentrés bredouilles au commissariat central de Dakar. Et pour cause, le Major de la gendarmerie nationale à la retraite, s'est farouchement opposé à son interpellation.



L'information donnée par nos confrères de Atlanticactu, a été confirmée par une source autorisée de Seneweb.



En effet, l'ancien gendarme a exigé qu'une convocation ou un mandat d'amener lui soit remis. Mais les policiers ont tenté de l'embarquer de force. Major Kandji a résisté catégoriquement et les éléments de la Sûreté Urbaine ont quitté ledit domicile sans l'embarquer.



Selon une source autorisée de Seneweb, l'ancien Major Aliou Badara Kandji est cité dans un problème foncier.