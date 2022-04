[Vidéo] Cité dans une affaire de sextape : Ousmane Noël Dieng brise le silence

Ousmane Noel Dieng brise le silence dans l'affaire des Sextapes

Sa réaction ne s'est pas faite attendre. Dans une vidéo d’une minute, Ousmane Noël Dieng s’est adressé à ses « fans » après le scandale de la sextape dans lequel son nom est cité. Selon le chef de cabinet du directeur de la DGPU, il s’agit « de calomnie à son endroit ». « Je suis un musulman et je rends grâce à Dieu et je ne suis pas la première personne à être victime de calomnies » explique le jeune politique qui cite en exemple le prêcheur Pape Hann, le chanteur Youssou Ndour.