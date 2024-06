Cité Djily Mbaye : le maçon et les 16 coups de couteau donnés à la prostituée

L’affaire défraie la chronique à la Cité Djily Mbaye de Diamalaye. O. Ndiaye, maçon, arrêté puis déféré, est poursuivi pour tentative de meurtre sur Nd. S. Diop, une prostituée à qui il a asséné pas moins de 16 coups de couteau sur différentes parties du corps.



L’Observateur rapporte que les éléments de la Brigade de recherches ont été alertés par un vigile. Trouvée baignant dans une mare de sang, dans son appartement loué dans la cité, la victime a été évacuée en urgence.



Plus de peur que de mal, souffle la source, la travailleuse du sexe s’en est tirée avec des blessures qui lui ont occasionné une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours.



Face aux enquêteurs, le mis en cause, âgé de 27 ans, marié et père d’un enfant, a confié que le jour des faits, « il a consulté, pendant sa pause, le réseau social TikTok » sur lequel, il est tombé « sur l’annonce d’une femme proposant une rencontre torride ».



Séduit, dit-il, par les « rondeurs » de la femme, il a composé le numéro accompagnant l’annonce. C’est ainsi que rendez-vous fut pris pour « une passe de 02 heures », moyennant 30 000 F CFA. Ndiaye affirme avoir « payé la somme au comptant ».



Sauf que soutient-il, « après les préliminaires et un premier rapport sexuel », la prostituée lui a demandé une rallonge pour « un second coup ». Ce qu’il a refusé avant de demander le remboursement d’une partie du paiement.



« Une vive dispute éclate, affirme-t-il. Nd. S. Diop lui a demandé de sortir en le menaçant avec un couteau. » L’homme a avoué avoir récupéré l’arme blanche avant de lui asséner plusieurs coups. Aujourd’hui, il est regretté son geste.



De son côté, Nd. S. Diop, divorcée en 2022, a expliqué qu’elle est obligée de se prostituer pour nourrir ses enfants, procédant à des annonces sous le pseudo de Sonia, pour attirer la clientèle.