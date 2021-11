Cité du savoir : 15 milliards jetés en l’air à Diamniadio

Les travaux de la Cité du savoir de Diamniadio, qui devrait ouvrir ses portes dès octobre 2019, sont à l’arrêt depuis bientôt 3 ans. Ce, indique L’Observateur, en raison d’un manque de financement.





Depuis deux ans, aucun fonds ne lui a été affecté. Alors que le projet a été entamé depuis 2014 avec un budget consolidé 2015-2016-2017 d’un coût global de 15 milliards de Fcfa qui a été, par la suite, dépassé dans la mise en œuvre.





Seules sept infrastructures ont été entamées sur les douze prévues sur le site. La Cité du savoir est aménagée sur un site 12 ha.





La maison de la science, l’Isep de Diamniadio, le siège de l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs), une médiathèque, un espace administratif, entre autres, en sont les composantes.





Les étudiants de cette cité seront formés dans six domaines des sciences et technologies (robotique, intelligence artificielle, big data, génétique moléculaire, simulation et calcul scientifique ainsi que cybersécurité).