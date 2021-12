Cité Impôts et Domaines : Une bonne vole un ordinateur, une personne arrêtée pour recel...

La domestique Nd. A. Diagne, domestique dans une maison à la Cité des Impôts et Domaines, a été arrêtée et déférée au parquet.



Selon le quotidien L'AS qui donne l'information dans sa livraison de ce lundi, un certain M. Loum a aussi été interpellé pour recel.



En effet, elle avait dérobé l’ordinateur portable de son patron qu’elle a revendu au marché de Liberté 6 à vil prix (10 000 Fcfa).



Après la transaction, poursuit le journal, la mise en cause s’est rendue discrètement à Wack Gouna, son village natal.