CITÉ KEUR GORGUI : Khalifa Sall et Barthélémy Dias chez Sonko

L'ex maire de Dakar Khalifa Sall et Barthélémy Dias se sont rendus cette après-midi chez Ousmane Sonko pour lui manifester leur soutien et solidarité."C'est une visite de courtoisie de Khalifa Sall à Ousmane Sonko. Ensemble, nous marchons vers l'essentiel", a fait savoir le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélemy Dias sur sa page Facebook.Pour rappel, aux premières heures des d'accusations de viol et de menaces de mort suivis d'une plainte à l'endroit du leader de Pastef, le maire de Mermoz Sacré-Cœur avait tiré sur les "vermines" qui veulent, selon lui, saper la démocratie sénégalaise.