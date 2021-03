Cité Mixta : Un émigré tombe avec un stock de drogue

B. Niass, qui effectue la navette entre Paris et Dakar, a été déféré, lundi dernier, au parquet pour trafic de drogue.D’après L’Observateur, il a été cueilli chez lui, à la Cité Mixta, dans son appartement qu’il avait transformé en un dépôt de stocks de différentes variétés de drogue.Le mis en cause a été arrêté par les gendarmes de la Foire en possession de différents stocks d’Amnésia, de haschich et de chanvre indien.