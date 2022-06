CITÉ SOLEIL (COMMUNE DE DALIFORT FOIRAIL) : Des jeunes s'opposent à l'érection d'un poste de police

Les jeunes de la cité Soleil s'érige contre l'érection d'un poste de santé

Le projet de construction d'un poste de Police à la cité Soleil, dans la commune de Dalifort Foirail, risque de se heurter à une forte résistance. Les jeunes de ce quartier disent non à l'installation de ce poste dans le seul espace de loisirs qui reste aux jeunes de la cité.





Après avoir eu vent de l'idée de construction d'un poste de police dans le seul espace qui pouvait encore servir d'aire de jeux aux enfants de la cité Soleil, les jeunes du quartier se sont constitués en collectif pour dénoncer, avec la dernière énergie, cette initiative de la mairie de Dalifort Foirail. Pour eux, rien ne justifie le choix d'ériger ce Commissariat dans leur quartier qui, justement, est réputé pour sa quiétude.





En effet, les jeunes de la cité estiment qu'il y a d'autres quartiers dans la commune qui sont plus criminogènes et qui méritent plus une telle infrastructure. Selon Boubacar Bendellah, coordonnateur du collectif, ce poste de police sera le début des tracasseries d'ordre sécuritaire pour la population de la cité Soleil. “Si nous laissons les autorités de la commune construire ici ce Commissariat, nous allons le regretter amèrement parce que contrairement à ce qu'elles veulent nous faire croire, cela pervertira nos jeunes qui seront au contact des malfaiteurs de tous genres”, avertit-il.