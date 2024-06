Cité Touba-Renaissance : Conflit entre propriétaires, résidents et le promoteur Mbackiyou Faye

Les membres de l’Association des propriétaires et résidents de la cité Touba-Renaissance ont exprimé leur profond mécontentement envers le promoteur Mbackiyou Faye. Pour cause, les plans originaux de lotissement avec des espaces publics tels qu'une école, une mosquée et un jardin ont été altérés. Ils ont été supprimés au profit de parcelles vendues. Ce dimanche, lors d'une conférence de presse, ils ont exposé leurs griefs à l'encontre de l’entrepreneur, dénonçant ainsi son non-respect des engagements initiaux.











Selon le collectif, en 2009, un premier lotissement de 328 parcelles a été autorisé sur le titre foncier N° 14842/GRD conformément à l'arrêté N° 006274/MUHHA du 05 juin 2009. Lequel lotissement, qui prévoyait des espaces destinés à un usage collectif, a obtenu son certificat de conformité le 12 mai 2011. Cependant, des modifications ultérieures ont entraîné la division de ces espaces, portant ainsi le nombre de parcelles à 376, comme le révèle le collectif. « Actuellement, il ne reste qu'une seule réserve d'environ 10 000 mètres carrés au cœur de la cité. La SCI Promobilière a commencé à ériger des immeubles sur cet unique espace, privant ainsi les résidents de tout lieu de rencontre communautaire. Malgré de multiples démarches auprès des autorités compétentes, aucune solution n'a été trouvée pour remédier à cette injustice flagrante », ont déclaré les membres dudit collectif.









Le carré central, au cœur de la discorde, avait été envahi par des squatteurs, transformant ainsi cet espace en un bidonville. « En octobre 2021, notre association s'est mobilisée pour mettre fin à ce désordre en nettoyant entièrement ce carré. Plus de 10 millions de francs CFA ont été dépensés pour débarrasser le site de tonnes de gravats et d'ordures (plus de 50 camions) ainsi que de mauvaises herbes, incluant même la capture d'un serpent durant les opérations de nettoyage », ont-ils ajouté.





« Procédures judiciaires en cours entre Promobilière/Mbackiou Faye et l’association"









Avant de poursuivre : «Le 19 mai 2024, le bureau de l'APRCTR s'est réuni en urgence suite à une citation directe du promoteur Mbackiou Faye visant notre président Iba Mar Diop et l'association pour diffamation. Cette plainte, initialement classée sans suite, a été requalifiée en civil plutôt qu'en pénal. Le promoteur cherche à nous contraindre solidairement à verser des dommages et intérêts de 500 millions de F CFA. Nos avocats ont été informés et nous défendrons lors de l'audience prévue le 6 juin 2024. Cette tentative d'intimidation vise à nous dissuader de poursuivre notre lutte légitime ».









De plus, le bureau réaffirme sa détermination à continuer le combat afin que le promoteur respecte ses engagements concernant les espaces communs, la voirie et l'assainissement. Une demande a été soumise au procureur afin qu'un expert soit désigné pour évaluer les travaux de viabilisation de la cité. «L'expert a constaté de nombreuses défaillances de la part du promoteur, estimant les travaux de mise aux normes à plus d'un milliard de FCFA. Informé des conclusions de l'expert, le promoteur cherche à intimider les responsables de l'association en les assignant à comparaître ou en déposant des plaintes infondées », signale-t-il.









Le litige entre les résidents de Touba Renaissance et Mbackiou Faye perdure depuis plus de sept ans. L'association affiche sa fierté quant à sa résistance inébranlable. Elle est convaincue de la justesse de ses revendications. Et, pour cela, ils exigent leur respect.