Citibank : un compte de Kosmos energy saisi

Depuis le 23 décembre dernier le compte de Kosmos energy logé à la Citibank est saisi. Cette décision de justice a été prise à la demande de la Sonam générale assurance, qui assure les projets pétroliers et gaziers de la compagnie américaine (GTA et Yakaar-Téranga) au Sénégal.



Libération, qui donne l’information, rapporte que Kosmos, malgré ses engagements écrits, tarde à payer à la Sonam les sommes dues.



Le journal signale que lundi dernier, la compagnie mise en cause a été déboutée en référés.Elle cherchait à faire annuler la saisie de son compte bancaire et obtenir le cantonnement de la créance à 2 milliards 433 millions 122 mille 60 francs CFA.



Libération indique que le tribunal a dans la foulée ordonné l’exécution provisoire de la décision soumise à son jugement.