Citoyenneté, cohésion sociale : L'Afd dote les mairies de Rufisque-Est et Mbour de matériels informatiques...

Dans le cadre du projet Act financé par l'Agence française de développement (Afd), du matériel informatique, didactique, de bureau d'une valeur de 30 millions FCFA destiné au Cdeps, IEF, conseil communal des jeunes, centre Ado a été offert aux mairies de Rufisque-Est et de Mbour.