Civisme : Le cleaning day, un projet mort-né

Lancé le 4 janvier 2020 par le chef de l’Etat, le cleaning day avait suscité un engouement populaire. Le président Macky Sall avait donné le ton en descendant dans son quartier de Mermoz armé d’un râteau et d’une pelle pour nettoyer les rues. Il donnait ainsi le coup d’envoi du « Set Setal » sur l’ensemble du territoire. Mais cette ferveur est vite retombée au fil du temps plongeant ce projet au cimetière de projets désuets.





L’image était belle, le président de la République et son épouse s’activant ardemment avec la population pour nettoyer leur quartier de Mermoz. Par ce geste, le couple présidentiel voulait inciter l’ensemble du peuple sénégalais à entretenir leur cadre de vie. Cette initiative devait se répéter un samedi de chaque mois. Un projet qui est la matérialisation de l’une de ses promesses tenue lors de son investiture en 2019. « C'est par une mobilisation générale que nous forgerons l’image d’un nouveau Sénégal : plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes ; en un mot un Sénégal « Zéro déchet » déclarait le président Macky Sall le 2 avril 2019. Et la population a répondu favorablement à l’appel du président Macky Sall pour la première édition du cleaning day le 4 janvier 2020. En témoigne l’engouement dans les différentes artères de Dakar et dans l’intérieur du pays. Une euphorie qui a baissé d’un cran après deux éditions. Cette initiative qui était censé changer les habitudes et rendre plus reluisants les quartiers du Sénégal a fait long feu. Bien que l’intention du chef de l’Etat fût bonne, l’approche de ce projet pose problème. « Il fallait impliquer la base. C'est à dire une gestion collégiale. Car, le cleaning day est avant tout un art de vivre. Un comportement de tous les jours. Le cleaning day est un projet de société et dans ce pays, personne ne peut te dire c'est quoi le projet sociétal », pense Maxime Diassy, habitant de Keur Massar. Invité de l’émission ‘’Toc Toc Sénégal’’ sur ITV en mars 2021, Abou Ba l’actuel Directeur du Cadre de vie et de l’Hygiène publique, a assuré que le cleaning day devait reprendre au mois de mai. Six mois plus tard, on est toujours au point mort.





Les raisons d’un échec





Mais alors, pourquoi ce projet n’a pas pu être pérennisé dans le temps ? L’une des causes semble être le Covid-19 qui a fait son apparition en mars 2020. En effet, le gouvernement avait instauré des mesures restrictives pour contrer l’avancée du virus. C’est l’argument évoqué par Oumar Ba, ancien Directeur du Cadre de vie et de l’Hygiène publique dans les colonnes du ‘’Témoin’’ : « On a fait la première édition à Dakar en janvier et une deuxième à Kaolack au mois de février. C’est au moment de faire la 3ème à Thiès qu’il y a eu le Covid-19 et les interdictions de rassemblements ». L’autre raison de cet échec est la politisation de cette journée. Les différents mouvements soutenant le président Macky Sall se sont livrés une guerre sans merci. On pouvait voir plusieurs groupes de jeunes arborer des t-shirts mettant en exergue leur parrain. Le but de cette manœuvre était de montrer la capacité de mobilisation de ces mouvements de soutien dans leurs différentes localités. Ces guerres fratricides ont failli dégénérer dans certains coins du pays. C’est le cas à Mbour où les soutiens du Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) Abdou Lahad Sarr et ceux du Directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM) Cheikh Issa Sall se sont crêpé le chignon. L’origine de cette dispute est que Cheikh Issa Sall et Cie avaient empiété sur la zone des soutiens du DAGE. C’est la police qui a mis un terme à cette querelle entre ces rivaux de l’APR.