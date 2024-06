Classement 2023 : l'inquiétante position du Port de Dakar

Le Port autonome de Dakar (PAD) pointe à la 381e place, selon le classement mondial des ports publié par «The Container Port Performance Index 2023» et repris par Le Témoin.



Celui-ci rapporte que le PAD, qui «ne devance que 9 ports en Afrique subsaharienne», se classe derrière les ports de Conakry (Guinée), d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et Nouakchott (Mauritanie).



Leader africain, le port Tanger-Méditerranée (Maroc) intègre le top 5 mondial, se plaçant à la 4e place, parmi les ports les plus performants en 2023, d’après la source. Celle-ci rapporte toutefois que le classement est dominé par les ports d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Ils se taillent la part du lion en occupant 13 des 20 premières places.



Ainsi, complète le journal, le port de Yangshan (Chine) domine le classement pour la deuxième année consécutive, suivi de celui de Salalah (Oman). Le port de Carthagène, 3e, boucle le podium.