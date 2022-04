Classement des Africains qui font la transition numérique: Coura Sène (Wave) et Alioune Ndiaye (Orange) dans le top 30

Les Sénégalais Carine Coura Sene (Wave) et Alioune Ndiaye (Orange Middle East and Africa) sont parmi les 30 personnalités qui font la transition numérique en Afrique. C’est en tout cas ce qui ressort du Classement Tech de « Jeune Afrique » rendu public, ce lundi 25 avril 2022. En effet, selon cette étude, dans la zone francophone, il est surtout retenu « l’ascension éclaire » de Wave, dirigée par Carine Coura Sène, qui s’est hissée à la 6e place. Elle est l’une des 8 dirigeantes du classement qui montrent que de plus en plus de femmes occupent des postes à responsabilités dans ce secteur, selon toujours le journal. Ainsi, bien installée en son royaume, Sonatel, filiale d’Orange, a vu arriver sur ses terres la start-up Wave en 2018. D’abord discrète, la plateforme de services financiers créée par les Américains Drew Durbin et Lincoln Quirk a, ces deux dernières années, totalement rebattu les cartes d’un marché où Orange Money trônait en majesté depuis 2010. Un succès récompensé l’an dernier par une levée de fonds de 200 millions de dollars qui a fait exploser la valorisation de la jeune pousse (1,7 milliard de dollars), qui va tenter d'exporter son succès sénégalais en Côte d’Ivoire, au Bénin et en Guinée.





D’ailleurs, la plateforme américaine a obtenu, il y a quelques jours, sa licence d'émetteur de monnaie électronique au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaines (Uemoa).





Autre manager sénégalais présent dans ce classement, Alioune Ndiaye, CEO d’Orange Middle East and Africa (Omea), qui est classé à la 16e place. « JA » de rappeler que l’opérateur reste le leader historique sur le créneau du mobile money dans la région. « S’ils sont parfois en difficulté face à l’agilité des start-ups, les opérateurs restent néanmoins incontournables cette année encore : ils couvrent l’Afrique avec leurs réseaux, et surtout opèrent une profonde transformation de leur modèle, développant de nouveaux services qui, demain, pourront être étendus dans les pays où ils ne disposent pas de licence télécoms », relève notamment le document.





A noter que la première place est occupée par l’Ougandais Ham Serunjogi et le Ghanéen Maijid Moujaled, cofondateurs de Chipper Cash. Ils ont, entre autres, fait affaire avec la société d’investissement américaine SVB Capital et Jeff Bezos, tandis que Yahui Zhou (2e), à la tête d’OPay, a convaincu le japonais Softbank de participer à son tour de table.





« Un classement marqué par l’effervescence du secteur, boosté par l’évolution des modes de consommation pendant la crise sanitaire »





Le Zimbabwéen Ralph Mupita (3e), promu PDG de MTN en août 2020, profite des excellents résultats de son groupe, qui affiche une hausse de son résultat net de près de 25%, tout en ayant investi près de 2 milliards de dollars au cours de l’année dernière. Les services data de MTN explosent (+30%), en même temps que le groupe continue à étendre son réseau de fibre optique, long de 100 000 km.





Classé 4e, le Nigérian Segun Ogunsanya, nouveau patron d’Airtel Afrique, bénéficie lui aussi de résultats exceptionnels (+24% de ses revenus sur les neufs premiers mois de son exercice 2021/2022), et de la croissance de ses activités data et mobile money (+37,2%).





Facebook, dirigé en Afrique par la Sud-Africaine Nunu Ntshingila (24e), suit la même tendance même si son projet de câble 2Africa, prévu pour faire le tour du continent, est moins avancé. Amazon Web Services (AWS), dirigé en Afrique subsaharienne par l’éthiopienne Amrote Abdella (19e), ex-directrice régionale de Microsoft, poursuit lui aussi son renforcement sur le continent depuis l’annonce de l’ouverture en 2020 de ses services pour l’Afrique depuis Cape Town, où il emploie déjà plus de 4 000 personnes.