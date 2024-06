Classement des puissances militaires : le Sénégal largué

Sur 38 pays d’Afrique, le Sénégal figure à la 30e position du classement 2024 des puissances militaires en Afrique. L’armée sénégalaise, qui devance celle de la Mauritanie, se classe derrière celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger, selon le nouveau classement des puissances militaires d’Afrique.



Selon l’étude, reprise par Les Échos, l’Égypte, occupe la première place, devant l’Algérie, et l’Afrique du Sud complète le podium. Le Gabon, la Centrafrique et la Somalie sont en queue de peloton.



Pour établir ce classement, rapporte le quotidien d’information, « le Global Fire Power s’appuie sur une notation basée sur plusieurs critères (dont) diversité des armes, l’effectif des armées des pays, les ressources naturelles (notamment le pétrole nécessaire pour faire fonctionner les machines de guerre), le budget alloué ou encore la logistique ».



Ainsi, note le journal, « un nombre trop élevé par rapport aux autres est le signe de la faiblesse d’une armée ».