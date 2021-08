Clean My Beach, un jeu vidéo sénégalais pour sensibiliser à l’écologie

Le jeu vidéo «Clean my Beach» est disponnible sur Android et iOS





Le studio Kayfo Games a développé un jeu vidéo intitulé Clean My Beach, qui en plus de prendre pour décor les plages sénégalaises, propose au joueur de ramasser les déchets afin d’engranger les points. De plus en plus de jeux vidéo s’inscrivent dans cette démarche écologique.

S’il est difficile de mesurer l’impact carbone de l’industrie du jeu vidéo, on sait qu’il a des effets sur l’environnement. Pour compenser et lier divertissement et écologie, de plus en plus de studios développent des jeux qui viennent se frotter aux problématiques environnementales et par la même occasion sensibiliser le joueur à l’écologie.





Le jeu en ligne plus écolo ?





Jouer en ligne est d’abord plus pratique mais aussi moins nocif pour notre environnement. Si jouer en ligne nécessite de nombreuses ressources en termes d’électricité et d’équipements (console, ordinateur, smartphone mais aussi câbles de réseau et multiplication des data centers pour jouer en streaming), il est beaucoup moins friand en énergie que ses acolytes physiques. Par exemple, les jeux de casino terrestres sont beaucoup plus énergivores que les jeux de casino en ligne. Les ressources utilisées pour l’éclairage, le fonctionnement des machines, la climatisation mais aussi la construction de ces palaces géants et la pollution liée aux déplacements qu’ils induisent sont colossaux. De leur côté, les casinos en ligne permettent aux joueurs de jouer à une large variété de jeux depuis leur canapé. A titre d’exemple, le casino JackpotCity propose une ludothèque de 400 jeux à laquelle le joueur a accès 24h/24 et 7j/7.





Un jeu vidéo éducatif sur mobile





De plus en plus de jeux vidéo explorent aussi les questions écologiques dans leur dynamique de jeu. C’est le cas du jeu vidéo mobile sénégalais Clean My Beach disponible sur Android et iOS et développé par le studio Kayfo Games. Le décor paradisiaque du jeu est pollué par les déchets qui jonchent la plage : des bouteilles en plastique et des tongs. Le but du jeu est donc de ramasser les déchets et de les jeter dans des poubelles, qui sont de plus en plus difficiles à atteindre au fur et à mesure que le joueur progresse en niveau. Plus le joueur ramasse de déchets, plus de petits animaux viennent habiter la plage. L’objectif pour les développeurs : sensibiliser la population à la pollution plastique des plages de Dakar.





De plus en plus de jeux vidéo dédiés à la cause écologique







Clean My Beach n’est pas le seul jeu à s’emparer de la question environnementale. Il y a quelques années, le jeu Bee Simulateur invitait le joueur à se mettre à la place d’une abeille, essentielle à la vie sur terre. Développé avec l’aide d’apiculteurs, le jeu se veut éducatif et engagé. Pour chaque jeu acheté, un euro est reversé à l’association Good Planet. Des jeux comme Never Alone ou encore Nuage cherchent également à sensibiliser les joueurs à un problème environnemental : la fonte des glaciers de l’Antarctique pour le premier et la pollution atmosphérique pour le second. Le jeu vidéo de construction Eco intègre également une forte dimension écologique et collaborative.

Si le jeu vidéo peut entretenir un rapport ambigu à l’environnement, de plus en plus de jeux vidéos s’emparent de la question environnementale pour sensibiliser les joueurs à un problème écologique, à l’image du jeu vidéo sénégalais Clean My Beach.