Cleaning Day : El Karim Ndiaye Coordonnateur du "Mouvement politique Doomi Grand Yoff" par ailleurs, Conseiller municipal de BBY à la mairie Grand Yoff et non moins, Coordonnateur du projet de construction des logements sociaux et de la lutte contre les bidonvilles, s'engage auprès du Lycée Sergent Malamine Camara ancien (Limodak) pour une journée d'investissement humain en présence de nombreux responsables politiques de BBY commune de ladite commune. Le proviseur du lycée, Mme Coumba Niang Mboup a salué l'organisation de ce cleaning day pour le compte de son établissement scolaire qui s'apprête à accueillir plus de 3000 élèves à la prochaine rentrée scolaire. Cette journée d'investissement humain organisée en synergie avec le gouvernement scolaire, l'association des parents, l'amicale des anciens élèves et l'ASC Unité 26, entre dans le cadre de la matérialisation des instructions du Président de la République relatives à rendre propre nos villes notamment nos lieux publics. Selon le coordonnateur, cette initiative s'inscrit aussi dans une dynamique d'appuyer les établissements publics de la commune de Grand Yoff dans un contexte de pandémie oú l'hygiène et la santé sont au premier rang. Évoquant la problématique de l'assainissement au sens large, le coordonnateur du projet de construction des logements sociaux et de la lutte contre les bidonvilles a magnifié le démarrage du programme d'atténuation des effets induits par les inondations. Ce programme financé par la Bid à hauteur de 20 milliards a déjà permis, précise-t-il, de construire plus de 700 logements dans 5 régions du Sénégal et des travaux de drainage et de restructuration à Dakar(Keur Massar)- Thiès (Nguinth)et à Saint Louis (Diaminar)