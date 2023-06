Climat social tendu : L'Amicale des femmes de la DMTA appelle à la paix pour le bien des enfants

Dans un contexte social tendu, les femmes de la Direction du Matériel et du Transit administratif (DMTA) appellent toutes les couches confondues à se mettre autour d'une table pour discuter. Et exorciser les démons du mal qui cherchent à diviser le Sénégal.





"La crise sociale que vit notre pays nous inquiète au plus haut point. La situation nous pousse à penser aux plus petits qui doivent être protégés. Le climat actuel fait peur. Le pays est sous haute tension, très critique. On vit des moments difficiles.

Les gens ne communiquent plus, la société civile est mise en rade. Nous invitons les gens à dialoguer, à négocier. Les guides religieux, les prêtres, les khalifes généraux, la société civile doivent encore et plus conscientiser les jeunes. Nous demandons aux jeunes d'arrêter de faire appel à l'insurrection. On n'en a pas besoin dans ce pays", dit Césaltine Médang, juriste et présidente de l'amicale des femmes de la Direction du Matériel et du Transit administratif (DMTA).





Elles étaient en visite à la pouponnière de Nianing. Un don de vivre a été remis aux sœurs de la pouponnière pour venir en aide aux bébés (lait, couche, entre autres).





"Le Sénégal est un pays démocratique très stable en Afrique de l'Ouest. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait le Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et je sais très bien ce qui se passe dans ces pays. Trouvons des solutions pour apaiser les tensions qui menacent notre cher pays. Faisons appel à la paix, à la concorde et à la cohésion. Sans paix, rien ne peut se réaliser", assure-t-elle.





Pour elle, le pays doit être protégé pour le bien des enfants qui demain seront l'avenir de tout un peuple.





"Investir dans l'enfance, c'est investir dans l'humanité et l'avenir de la petite enfance. Tout le monde est préoccupé par l'enfance surtout que nous avons dépassé une période très difficile marquée par la Covid-19 et par l'insécurité dans ce pays.

Avec l'inflation des denrées nous avons jugé nécessaire de venir en aide à la pouponnière de Nianing. Et aujourd'hui notre amicale lance un appel solennel aux jeunes à œuvrer pour la paix pour le bien des enfants", invite-t-elle.