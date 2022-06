Colère des étudiants de l'UASZ : La police prend les devants pour prévenir tout débordement

Colère des étudiants de l'UASZ

C'est depuis hier que les étudiants ont entamé un mouvement d’humeur au sein de l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour réclamer, disent-ils, la fin des travaux de construction des bâtiments du campus social et des bâtiments pédagogiques. Travaux qui durent depuis des années et avec l'orientation en masse d'étudiants d'année en année, le campus social peine à satisfaire la demande.





Ces étudiants qui depuis le début de l'année multiplient les sorties pour alerter les autorités et l'opinion publique sur leurs conditions difficiles de logement et d'études, ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Hier nuit, ils ont brûlé des pneus sur la voie principale qui mène vers ce temple du savoir, en menaçant de mener d'autres actions pour se faire entendre et réclamer justice.