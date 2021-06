Colère des partenaires : Le frêt en crise à l'AIBD

Frictions au niveau du Frêt de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) qui risque d’être à l’étranger.



Nelly Diagne, directrice générale de Teylium Logistics, première patronne du Frêt à l’import de Blaise Diagne, a démissionné de son poste.



D’après L’Observateur, l’ex- boss du Frêt, qui a construit le Cargo village d’environ 2 milliards Fcfa, dénonce une mauvaise gestion du Frêt par les autorités de l’AIBD.



Les équipements de levage et de manutention sont défectueux et insuffisants. Ce qui est à l’origine de nombreux retards.



Un gros client de LAS, un homme d’affaires guinéen, qui fait transiter son Frêt estimé à 6 tonnes par semaine, est sur le point de quitter Dakar pour prendre le trajet Bruxelles-Dubai-Conakry.



Une autre société spécialisée dans le commerce du beurre et fromage est en contentieux avec LAS. Ce, suite à une détérioration de sa marchandise estimée à 15 millions Fcfa.