Collaboration spectaculaire entre Yango et des artistes : Dakar transformée en galerie d’art en plein air

Yango, le fournisseur de services de mobilité innovants, est fier d'annoncer un partenariat inspirant avec les artistes locaux de Dakar, ouvrant la voie à une transformation étonnante de la ville en une galerie d'art enchanteresse à ciel ouvert.





Cette initiative novatrice vise à célébrer la riche tapisserie de l'art urbain et à soutenir les talents locaux, en suscitant un enthousiasme débordant au sein de la communauté artistique de Dakar et de ses habitants. Des lieux emblématiques, tels que Seydou Nourou Tall, Cambérène et la VDN, arborent désormais des peintures murales fascinantes, faisant des rues de la ville une toile pour la créativité. L'Immeuble Mariama, Liberté 6 Extension et Locasen ont également bénéficié de transformations artistiques à couper le souffle.





Ces remarquables peintures murales témoignent de l'héritage culturel de la ville et ont pris vie grâce à la collaboration brillante du RBS Crew de Dakar, un collectif d'artistes urbains issus de six pays et de trois continents. Leurs coups de pinceau vifs ont non seulement captivé les passants, mais aussi redéfini l'identité esthétique de Dakar.





Les peintures murales de Yango sont un mélange fascinant de collaboration entre artistes locaux et de haute technologie. Les créations ont été réalisées avec l'aide de l'IA, les fondations des images étant créées par l'équipe créative de Yango à l'aide de l'IA. Cependant, les touches finales de la conception ont été laissées à de vrais artistes





La prolifération des peintures murales à Dakar symbolise une célébration authentique de la culture locale et de l'expression artistique, tout en rehaussant l'attrait esthétique des espaces urbains.





Yango, réputée pour ses services de mobilité révolutionnaires, s'est maintenant lancée dans un voyage qui allie technologie et créativité. Chaque peinture murale comporte un code QR qui permet aux amateurs d'art d'accéder à l'application Yango. Cette initiative visionnaire souligne l'engagement de Yango à nourrir l'art urbain, une facette indispensable du patrimoine culturel de Dakar.





En défendant les artistes locaux et en ornant les rues de Dakar avec ces peintures murales à couper le souffle, Yango souligne son dévouement à l'art, à la culture et à la beauté en constante évolution de la ville - un témoignage de la créativité florissante de Dakar.





Rejoignez le mouvement #YangoArt et gagnez gros !





Découvrez ces fresques murales uniques à travers la ville, prenez une photo et partagez-la sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #YangoArt. Vous bénéficierez non seulement d'une réduction garantie sur votre prochain voyage Yango, mais vous aurez également une chance de gagner un spectaculaire smartphone Infinix Sénégal, généreusement offert par notre partenaire Infinix Sénégal.





Emplacement des fresques :





Seydou Nourou Tall





VDN Immeuble Mariama







Cambérène





VDN LOCASEN





VDN Liberté 6 Extension





Prix :





1ère place : Smartphone Infinix NOTE 30 Gold et boîte cadeau





2ème et 3ème places : Coffrets cadeaux Infinix





Infinix Sénégal annoncera les heureux gagnants le 22 septembre 2023.





Rejoignez-nous pour célébrer le mariage de la technologie et de l'art en transformant Dakar en une captivante galerie d'art en plein air. Votre soutien et votre participation aideront Dakar à briller plus que jamais.