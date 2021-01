Collecte pour SOD : L’amicale de fac médecine accusée de détournement par les internautes

Collecte de fonds pour SOD





« Rendez à SOD son argent », c’est la phrase à l’ordre du jour sur la toile sénégalaise, ce mercredi 13 Janvier 2021. Une demande formulée par les internautes à l’endroit de l’Amicale de la Faculté de Médecine. Cette dernière a sorti un communiqué relatif à l’utilisation de l’argent collecté pour la prise en charge de Sadio Ousmane Diédhiou dit SOD.





L’argent utilisé à d’autres fins





"L’Amicale informe que l’argent initialement collecté sera utilisé pour des œuvres sociales et médicales au bénéfice de toute la population sénégalaise en guise de reconnaissance après l’évacuation et la prise en charge complète de SOD", lit-on dans le document largement partagé et commenté actuellement.





Une décision qui n’a pas plu aux Sénégalais. D’autant plus que nombreux ont été ceux qui ont soutenu le combat pour la prise en charge de SOD sur les réseaux sociaux. Pis, sur le communiqué, le montant collecté, 98 millions, n’a pas été mentionné.









Prise en charge par Macky Sall





Pour rappel Sadio Ousmane Diédhiou, étudiant en année de thèse en Médecine, souffre depuis un an d’une maladie rare, aplasie médullaire, qui nécessite une greffe de la moelle osseuse. Une opération qui ne peut être prise en charge au Sénégal.





Pour l’aider, un vaste élan de solidarité propulsé par les réseaux sociaux a été noté au Sénégal ces dernières semaines.