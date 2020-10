Collision en haute mer : Moustapha Diakhaté parle d'un "crime odieux" et accuse la marine nationale

La marine nationale du Sénégal est au banc des accusés dans l'accident qui a occasionné le chavirement d'une pirogue de migrants Sénégalais au large de Dakar, dans la nuits du 25 au 26 octobre 2020. Seuls 39 personnes ont été repêchés sur les 70 à bord de l'embarcation qui est entré en collision avec le patrouilleur de la marine nationale alors qu'il tentait d'échapper à l'arraisonnement.Moustapha Diakhaté parle de "crime odieux" accuse, sans sourciller, la marine sénégalaise. "Assassinat d’une quarantaine de jeunes émigrés par la Marine sénégalaise : un crime odieux, à clarifier d’urgence", martèle l'ancien chef de cabinet du président Macky Sall.Il indexe le chef de l'État : "le Président de la République Monsieur Macky Sall, Chef des Armées est interpellé. Il faut qu’il sorte de son mutisme. C’est lui qui doit édifier le peuple sénégalais des tenants et aboutissants de ce drame et non la Dirpa".L'ancien député de la majorité présidentielle et ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, estime qu'une "enquête indépendante est une exigence pour faire la lumière sur cette tuerie".