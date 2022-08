Collision entre deux bus de transport à Kaffrine: Le bilan s’alourdit à 6 morts, des rescapés déroulent le film du drame

On en sait un plus sur l’accident survenu dans la nuit du jeudi au vendredi sur la route nationale n°1 au village de Badianéne à hauteur du croisement de Malème Hodar, entre deux bus « Waraba Transport » et « Bakh Transport », tous des horaires de Tambacounda. Le bilan s’est finalement alourdi portant à 6, le nombre morts dont les deux chauffeurs Kéba Ndiaye de « Bakh Transport » et Pape Dia de « Waraba Transport », ainsi qu'une dame et son bébé, le vieux émigré Boucar Diallo entre autres décès. 72 blessés dont 5 graves ont été également dénombrés.





Les chauffeurs des bus étaient de véritables amis et ont été enterrés hier à Touba.