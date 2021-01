Collision mortelle entre deux camions : Ce que l'on sait sur les trois victimes

Seneweb en sait plus sur l'identité des victimes de la collision meurtrière qui a coûté la vie, hier, à un chauffeur de camion de sable et ses deux apprentis. La troisième victime de ce tragique accident (en jaune sur la photo) est décédée au cours de son évacuation. Il s'appelle Cheikh Tidiane Ndoye, fils unique de sa mère, récemment marié. Selon nos informations, il habite Sindia et laisse derrière lui une femme presque à terme. Les deux autres victimes à savoir le chauffeur et le premier apprenti, ont été tués sur le coup au cours de l'accident survenu à Nguékhokh.