Colobane : Un entrepôt de menuiserie prend feu en face de la gendarmerie

Un entrepôt de menuiserie prend feu en face de la Gendarmerie Colobane

Un entrepôt de menuiserie a été complètement consumé par les flammes, dans la nuit du dimanche à lundi. Les faits ont eu lieu à Colobane, en face de la gendarmerie.





Le feu s’est déclaré aux environs de 23 h. Et il a fallu près de 7 tours d’horloge pour que les sapeurs-pompiers puissent l’éteindre. Des dégâts importants ont été notés par le propriétaire de l’entrepôt du nom d’Omar Guèye.









Selon lui, les flammes ont consumé six machines estimées à 3, 5 millions de francs Cfa, du bois stocké, des chambres à coucher, armoires et coiffeuses et portes destinés à des clients. Le total est évalué à 21 millions de francs Cfa, d’après ses dires recueillis par nos confrères de Senego.