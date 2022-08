Colonne vertébrale de l'État du Sénégal : Le Trésor public veut moderniser ses services pour le bien des usagers

Conscient du caractère vital de ses services et prestations à l’endroit des usagers, le Trésor Public veut que les usagers aient accès à un service public de qualité afin de ne plus les contraindre à de longues files d’attente devant leurs guichets.



Au cours de leur assemblée générale, Mamadou Diop, président de l’Amicale des Inspecteurs du Trésor du Sénégal (AITS), affirme que "derrière chaque dossier, chaque situation, chaque requête d’un client-usager, une vie est peut-être en train, de se jouer".



D'où la nécessité urgente pour l’administration du Trésor de moderniser ses services.



"En effet, il est clair que notre position de carrefour dans l’architecture institutionnelle de l’Administration ne nous offre aujourd’hui d’autre choix que d’aller vite et bien, au risque de constituer un goulot d’étranglement pour la bonne marche de tout le reste de l’Administration et donc par effet d’entraînement d’en impacter la qualité des services publics dans leur globalité", assure Mamadou Diop.



En ce sens, la digitalisation du service est devenue un axe majeur et de fait le nouveau crédo de l’Administration du Trésor.



"Ceci pour ne plus avoir à subir les contraintes de deux variables essentielles que sont le temps et l’espace. En réussissant ce pari, nous apportons à l’usager de nos services un gain de temps et des économies d’argent", indique-t-il.