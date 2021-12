Combat Siteu-Papa Sow: 54 individus interpellés, 42 motos immobilisées, des armes blanches saisies par la police

La police nationale a sorti ce dimanche la grosse artillerie à l'occasion du combat de lutte opposant Siteu à Papa Sow. En effet, l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé au niveau de l'arène nationale a permis de semer la terreur dans le camp des délinquants.







D'après le bilan global de la sécurisation à l'arène nationale, parcouru par Seneweb, les policiers mobilisés ont permis d'interpeller 54 individus dont 35 pour vérification d'identité, 09 pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violences et usage de moyen de transport, détention illégale d'arme blanche. Également, 03 sont mis aux arrêts pour ivresse publique et manifeste et 07 pour nécessité d'enquête.





Les éléments des commissariats de Pikine et Guédiawaye appuyés d'un renfort, ont immobilisé 42 motos pour éviter les agressions à bord de ces moyens de transport. En plus, des armes blanches ont été également saisies par les policiers d'après des sources de Seneweb.